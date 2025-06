Basket femminile: Europei 2025, i roster delle 16 squadre

Di seguito l’intero lotto delle 16 squadre partecipanti agli Europei di basket femminile in programma da oggi fino al 29 luglio. Gironi a Bologna, Brno, Amburgo e Pireo. Ed è in Grecia, sempre al Pireo, che si svolgerà la fase finale. Tutte le giocatrici con le squadre di appartenenza, presenti o future, sono indicate, insieme (dove possibile) ai numeri.

GIRONE A (Pireo)

Francia

PF 1 Noémie Brochant – 25 Ottobre 1999 1.78 m Flammes Carolo, Francia

SF 2 Marie-Paule Foppossi – 28 Gennaio 1998 1.89 m ESB Villeneuve-d’Ascq, Francia

SF 11 Valériane Ayayi (C) – 29 Aprile 1994 1.84 m USK Praga Cechia

C 12 Iliana Rupert – 12 Luglio 2001 1.94 m Çukurova Basketbol, Turchia

F 13 Janelle Salaün – 5 Settembre 2001 1.88 m PF Schio, Italia

C 22 Marième Badiane – 24 Novembre 1994 1.90 m Fenerbahçe, Turchia

SG 28 Mamignan Touré – 19 Dicembre 1994 1.80 m Spar Girona, Spagna

SG 32 Tima Pouye – 7 Aprile 1999 1.75 m Tango Bourges Basket, Francia

C 33 Maëva Djaldi-Tabdi – 3 Dicembre 1998 1.87 m Charnay, Francia

G 42 Leïla Lacan – 2 Giugno 2004 1.81 m Basket Landes, Francia

PG 47 Romane Bernies – 27 Giugno 1993 1.70 m BLMA, Francia

G 98 Pauline Astier – 15 Febbraio 2002 1.81 m Tango Bourges Basket, Francia

Grecia

PG 3 Ioanna Krimili – 16 Luglio 2001 1.78 m Panathinaikos, Grecia

SF 5 Eleni Bosgana – 4 Dicembre 2003 1.90 m CB Leganés, Spagna

PG 8 Pinelopi Pavlopoulou – 3 Marzo 1996 1.72 m Athinaikos, Grecia

PG 11 Angeliki Nikolopoulou – 2 Maggio 1991 1.78 m Olympiacos, Grecia

C 13 Vasiliki Louka – 5 Luglio 1996 1.93 m Athinaikos, Grecia

PF 15 Artemis Spanou (C) – 1 Gennaio 1993 1.86 m BK Brno, Cechia

F 18 Ioanna Chatzileonti – 5 Gennaio 2002 1.84 m Panathinaikos, Grecia

SG 21 Eleanna Christinaki – 16 Dicembre 1996 1.84 m Olympiacos, Grecia

F 24 Robyn Parks – 19 Luglio 1992 1.85 m Athinaikos, Grecia

F 25 Antigoni Chairistanidou – 3 Ottobre 1990 1.86 m Athinaikos, Grecia

C 34 Mariella Fasoula – 2 Settembre 1997 1.92 m Beşiktaş, Turchia

SF 44 Zafeirenia Karlafti – 8 Giugno 1998 1.82 m Olympiacos, Grecia

Svizzera

G 2 Laure Margot – 12 Giugno 1999 1.73 m Nyon Basket Feminin, Svizzera

G 4 Nadia Constantin – 10 Febbraio 1997 1.70 m BBC Troistorrents-Chablais, Svizzera

PG 7 Viktoria Ranisavljevic – 30 Luglio 2005 1.70 m Elfic Fribourg, Svizzera

F 11 Shannon Hatch – 23 Ottobre 1993 1.78 m Newcastle Eagles, Regno Unito

SG 1 dira Vilolo Dos Santos – 15 Febbraio 2004 1.76 m Nyon Basket Feminin Svizzera

PF 13 Léa Favre – 27 Gennaio 1997 1.83 m San Giovanni Valdarno, Italia (A2)

C 15 Lana Wenger – 13 Gennaio 2003 1.93 m Portland State Vikings, USA (NCAA)

F 18 Lin Schwarz – 21 Novembre 2003 1.86 m BC Castors Braine, Belgio

F 19 Eléa Jacquot – 15 Ottobre 2001 1.82 m Elfic Fribourg, Svizzera

SG 24 Evita Herminjard (C) – 15 Febbraio 1998 1.72 m Piešťanské Čajky, Slovacchia

PG 25 Nancy Fora – 17 Settembre 1997 1.72 m Tarbes Gespe Bigorre, Francia

PF 98 Yverline Da Silva – 19 Gennaio 1998 1.82 m Geneve LPLO, Svizzera

Turchia

PF 1 Elif İstanbulluoğlu – 4 Aprile 2005 1.88 m Louisville Cardinals, USA (NCAA)

SG 2 Sevgi Uzun – 25 Novembre 1997 1.78 m Fenerbahçe Turchia

PG 4 Olcay Çakır (C) – 13 Luglio 1993 1.82 m Fenerbahçe Turchia

SF 6 Gökşen Fitik – 11 Agosto 2001 1.75 m Galatasaray Turchia

C 7 Teaira McCowan – 28 Settembre 1996 2.04 m Dallas Wings, USA (WNBA)

PG 9 Pelin Bilgiç – 15 Luglio 1994 1.73 m Beşiktaş, Turchia

PG 10 Alperi Onar – 2 Gennaio 1996 1.70 m Fenerbahçe, Turchia

PF 11 Elif Bayram – 18 Settembre 2001 1.85 m Galatasaray, Turchia

PF 15 Tilbe Şenyürek – 26 Aprile 1995 1.92 m Fenerbahçe, Turchia

PG 17 Derin Erdogan – 28 Giugno 2002 1.70 m Galatasaray, Turchia

SF 20 Sinem Ataş – 1 Gennaio 1995 1.85 m Çukurova Basketbol, Turchia

C 33 Esra Ural – 18 Agosto 1991 1.98 m Çukurova Basketbol, Turchia

GIRONE B (Bologna)

Italia

PF 0 Jasmine Keys – 8 Ottobre 1997 1.87 m PF Schio, Italia

G 6 Francesca Pasa – 22 Maggio 2000 1.75 m Reyer Venezia, Italia

SG 8 Costanza Verona – 6 Agosto 1999 1.70 m PF Schio, Italia

SF 9 Cecilia Zandalasini – 16 Marzo 1996 1.86 m PF Schio, Italia/Golden State Valkyries, USA (WNBA)

SG 11 Francesca Pan – 27 Maggio 1997 1.83 m Reyer Venezia, Italia

C 13 Lorela Cubaj – 8 Gennaio 1999 1.92 m Reyer Venezia, Italia

PF 14 Sara Madera – 28 Giugno 2000 1.87 m Magnolia Basket Campobasso, Italia

PG 18 Mariella Santucci – 18 Giugno 1997 1.70 m Reyer Venezia, Italia

SG 19 Martina Fassina – 7 Aprile 1999 1.83 m Reyer Venezia. Italia

C 22 Olbis André – 25 Dicembre 1998 1.92 m PF Schio. Italia

SF 23 Laura Spreafico (C) – 19 Giugno 1991 1.82 m CB Avenida, Spagna

G 99 Stefania Trimboli – 30 Ottobre 1996 1.76 m Magnolia Basket Campobasso, Italia

Lituania

SF 4 Justė Jocytė – 19 Novembre 2005 1.84 m Uni Girona, Spagna

SG 6 Kamilė Nacickaitė – 28 Dicembre 1989 1.82 m Tango Bourges Basket, Francia

PF 8 Gerda Raulušaitytė – 11 Settembre 2004 1.87 m Tarptautinis universitetas, Lituania

SF 11 Brigita Sinickaitė – 1 Febbraio 2001 1.74 m Neptunas-Amberton, Lituania

SF 12 Laura Juškaitė (C) – 22 Settembre 1997 1.86 m BK Brno, Cechia

C 14 Eglė Šventoraitė – 16 Maggio 1991 1.98 m Neptunas-Amberton, Lituania

SF 17 Gabija Meškonytė – 30 Aprile 1998 1.82 m Kibirkštis Vilnius, Lituania

PF 18 Monika Grigalauskytė – 17 Febbraio 1992 1.91 m Diósgyőri VTK, Ungheria

PF 21 Laura Miškinienė – 28 Ottobre 1992 1.90 m AZS Poznań, Polonia

SF 22 Eglė Zabotkaitė – 24 Gennaio 2000 1.75 m Kibirkštis Vilnius, Lituania

PG 44 Dalia Donskichytė – 14 Aprile 2000 1.65 m Šiauliai-Vilmers, Lituania

C 77 Giedrė Labuckienė – 15 Luglio 1990 1.90 m Kibirkštis Vilnius, Lituania

Serbia

PF 1 Ivana Raca – 10 Settembre 1999 1.88 m Athinaikos, Grecia

SG 3 Nevena Rosić – 5 Gennaio 2003 1.76 m Rutronik Stars Keltern, Germania

PG 12 Yvonne Anderson – 8 Marzo 1990 1.75 m ŽKK Crvena zvezda, Serbia

C 16 Marta Mitrović – 16 Marzo 2002 1.85 m ŽKK Crvena zvezda, Serbia

SF 17 Jovana Nogić – 17 Dicembre 1997 1.81 m 1 UMMC Ekaterinburg, Russia

F 24 Teodora Turudić – 19 Luglio 1999 1.80 m 1 ŽKK Crvena zvezda, Serbia

SF 25 Maša Janković – 1 Febbraio 2000 1.87 m Gernika KESB, Spagna

SF 26 Jovana Boričić – 9 Maggio 2003 1.77 m Vasas SC, Ungheria

PG 28 Jovana Popović – 5 Ottobre 2007 1.75 m ŽKK Art Basket, Serbia

PF 32 Angela Dugalić – 29 Dicembre 2001 1.93 m UCLA Bruins, USA (NCAA)

PG 40 Ivana Katanić – 16 Aprile 1999 1.74 m ŽKK Crvena zvezda, Serbia

PF 51 Mina Đorđević (C) – 23 Febbraio 1999 1.86 m ŽKK Crvena zvezda, Serbia

Slovenia

C 1 Eva Lisec – 17 Giugno 1995 1.92 m UMMC Ekaterinburg, Russia

SG 3 Teja Oblak (C) – 20 Dicembre 1990 1.72 m Galatasaray, Turchia

SG 5 Tina Cvijanovič – 4 Marzo 1998 1.78 m San Martino di Lupari, Italia (A1)

PF 7 Maruša Seničar – 5 Maggio 1997 1.87 m Saarlouis Royals, Germania

C 10 Teja Goršič – 7 Luglio 1999 1.89 m CSM Constanța, Romania

SG 13 Zala Friškovec – 10 Ottobre 1999 1.80 m Sopron Basket, Ungheria

PF 15 Mojca Jelenc – 4 Gennaio 2003 1.97 m Valencia Basket, Spagna

SF 17 Ajša Sivka – 23 Novembre 2005 1.92 m Tarbes Gespe Bigorre, Francia

SG 20 Lea Debeljak – 25 Ottobre 2001 1.77 m Kangoeroes Basket Mechelen, Belgio

C 23 Jessica Shepard – 11 Settembre 1996 1.95 m Athinaikos, Grecia

PG 33 Sara Sambolić – 31 Maggio 2004 1.70 m KD Ilirija, Slovenia

PG 71 Lea Bartelme – 30 Dicembre 2005 1.76 m UMBC Retrievers, USA (NCAA)

GIRONE C (Brno)

Belgio

PG 4 Elise Ramette – 3 Novembre 1998 1.77 m Joventut Badalona, Spagna

SF 6 Antonia Delaere – 1 Agosto 1994 1.82 m CB Avenida, Spagna

PF 11 Emma Meesseman – 13 Maggio 1993 1.93 m Fenerbahçe, Turchia

C 13 Kyara Linskens – 13 Novembre 1996 1.93 m Golden State Valkyries, USA (WNBA)

PF 15 Nastja Claessens – 2 Dicembre 2004 1.84 m IDK Euskotren, Spagna

SF 22 Bethy Mununga – 22 Luglio 1997 1.83 m Araski AES Spagna

C 25 Becky Massey – 21 Marzo 2000 1.86 m IDK Euskotren, Spagna

PF 27 Marie Vervaet – 29 Febbraio 2000 1.86 m Castors Braine, Belgio

SF 31 Maxuelle Lisowa-Mbaka – 14 Maggio 2001 1.78 m Araski AES Spagna

PG 35 Julie Vanloo – 10 Febbraio 1993 1.68 m Golden State Valkyries, USA (WNBA)

PG 55 Julie Allemand – 7 Luglio 1996 1.73 m Los Angeles Sparks, USA (WNBA)

F 99 Ine Joris – 25 Luglio 2001 1.83 m Osés Construcción, Spagna

Cechia

PG 1 Kateřina Zeithammerová – 17 Aprile 2002 1.60 m Žabiny Brno, Cechia

G 2 Julie Pospisilova – 20 Giugno 1999 1.82 m BLMA, Francia

SF 4 Gabriela Andělová – 21 Marzo 1996 1.73 m USK Praha, Cechia

C 5 Natálie Stoupalová – 13 Luglio 1998 1.85 m VBW Gdynia, Polonia

F/C 7 Alena Hanušová – 29 Maggio 1991 1.91 m DSK Brandýs, Cechia

SG 8 Veronika Voráčková – 21 Giugno 1999 1.80 m 1 Basket Zaragoza, Spagna

PG 10 Eliška Hamzová – 10 Gennaio 2001 1.82 m Žabiny Brno, Cechia

PF 11 Anežka Kopecká – 29 Marzo 2000 1.81 m 1 KP Brno, Cechia

SF 12 Tereza Vyoralová – 16 Gennaio 1994 1.76 m USK Praha, Cechia

G 13 Petra Holešínská – 12 Marzo 1997 1.78 m Hozono Global Jairis, Spagna

PF 22 Emma Čechová – 12 Luglio 2004 1.95 m USK Praha, Cechia

C 44 Julia Reisingerová – 17 Aprile 1998 1.94 m PEAC-Pécs, Ungheria

Montenegro

PF 3 Bojana Kovačević – 16 Ottobre 1996 1.86 m Hapoel Petah Tikva, Israele

PG 4 Sofija Živaljević – 24 Dicembre 1997 1.76 m CB Arxil, Spagna

F 5 Jovana Pašić – 12 Maggio 1992 1.83 m Hapoel Kfar Saba, Israele

SG 7 Zorana Radonjić – 13 Giugno 2002 1.73 m Budućnost Podgorica, Montenegro

PG 10 Marija Baošić – 12 Ottobre 2004 1.63 m Budućnost Podgorica, Montenegro

F 14 Nikolina Ilić – 13 Ottobre 2003 1.80 m 1 Budućnost Podgorica, Montenegro

C 21 Maja Bigović – 24 Settembre 2002 1.95 m Budućnost Podgorica, Montenegro

SG 23 Jelena Vučetić – 14 Settembre 1993 1.82 m BC Castors Braine, Belgio

SG 24 Marija Baošić – 5 Febbraio 2001 1.82 m BG Göttingen, Germania

PG 25 Marija Leković – 21 Luglio 2003 1.66 m CB Avenida, Spagna

F 35 Milica Jovanović (C) – 14 Agosto 1989 1.89 m Diósgyőri VTK, Ungheria

G 88 Jelena Bulajić – 27 Febbraio 2007 1.79 m Budućnost Podgorica, Montenegro

Portogallo

PG 1 Joana Soeiro – 24 Gennaio 1995 1.70 m CD Zamarat, Spagna

F 2 Maianca Umabano – 1 Maggio 1997 1.80 m 1 GDESSA, Portogallo

PG 4 Inês Viana – 10 Luglio 1994 1.66 m Benfica, Portogallo

G 5 Carolina Rodrigues – 25 Settembre 1998 1.70 m Elfic Fribourg, Svizzera

F 9 Laura Ferreira – 19 Giugno 1995 1.80 m BC Montbrison, Francia

G 10 Maria João Bettencourt Correia – 28 Febbraio 1991 1.73 m Porta XI Ensino, Spagna

C 11 Lavínia da Silva – 1 Aprile 1988 1.88 m Oaklands Wolves, Regno Unito

F 13 Josephine Filipe – 11 Ottobre 1995 1.77 m CB Al-Qazeres, Spagna

PF 14 Sofia da Silva – 30 Luglio 1990 1.88 m Gernika KESB, Spagna

F 18 Mariana Silva – 18 Maggio 1999 1.84 m Benfica, Portogallo

G 31 Márcia da Costa – 13 Dicembre 1989 1.73 m Castors Braine, Belgio

C 99 Carolina Cruz – 17 Aprile 2001 1.95 m San Giovanni Valdarno, Italia (A2)

GIRONE D (Amburgo)

Germania

PG 1 Alexis Peterson – 20 Giugno 1995 1.65 m ESB Villeneuve-d’Ascq, Francia

G 3 Alexandra Wilke – 29 Settembre 1996 1.75 m Rutronik Stars Keltern, Germania

SF 5 Hilke Feldrappe – 12 Aprile 2004 1.90 m Columbia Lions, USA (NCAA)

PG 7 Jennifer Crowder – 10 Aprile 1996 1.64 m Limonta Costa Masnaga, Italia (A2)

F 9 Emma Eichmeyer – 25 Febbraio 2000 1.81 m Saarlouis Royals, Germania

SG 13 Leonie Fiebich – 10 Gennaio 2000 1.92 m New York Liberty, USA (WNBA)

C 15 Luisa Geiselsöder – 10 Febbraio 2000 1.90 m Dallas Wings, USA (WNBA)

F 20 Frieda Bühner – 28 Maggio 2004 1.86 m CB Estudiantes, Spagna

F 22 Emily Bessoir – 19 Novembre 2001 1.92 m Gernika KESB, Spagna

G 25 Clara Bielefeld – 28 Agosto 2007 1.92 m TCU Horned Frogs, USA (NCAA)

F 46 Clara Bielefeld – 17 Maggio 1987 1.89 m Mitteldeutscher BC, Germania

G 55 Jessika Schiffer – 28 Settembre 2000 1.75 m Saarlouis Royals, Germania

Gran Bretagna

G 2 Hannah Jump – 8 Gennaio 2001 1.80 m 1 Botaş SK, Turchia

PF 5 Cheridene Green – 19 Settembre 1995 1.91 m Free agent

G 7 Holly Winterburn – 1 Ottobre 2000 1.80 m 1 Beşiktaş JK, Turchia

G 9 Shanice Beckford-Norton – 28 Maggio 1997 1.73 m Oaklands Wolves, Regno Unito

G 10 Kitty Henderson – 24 Agosto 2002 1.78 m Columbia University USA (NCAA)

PF 12 Savannah Wilkinson – 31 Ottobre 1998 1.78 m Elitzur Holon, Israele

C 14 Temi Fagbenle – 8 Settembre 1992 1.93 m Golden State Valkyries, USA (WNBA)

G 17 Hannah Robb – 28 Aprile 1998 1.75 m Caledonia Gladiators, Regno Unito

F 20 Shauna Harrison – 26 Maggio 2000 1.80 m 1 Sheffield Hatters, Regno Unito

C 25 Kirsty Brown – 26 Agosto 1999 1.90 m Caledonia Gladiators, Regno Unito

G 30 Sam Ashby – 22 Marzo 2001 1.85 m Oaklands Wolves, Regno Unito

G 43 Katie Januszewska – 28 Maggio 2004 1.83 m Leicester Riders, Regno Unito

Svezia

PF 2 Elin Gustavsson – 18 Gennaio 1993 1.85 m Äli Basket, Svezia

G 3 Lovisa Hjern – 1 Marzo 1999 1.75 m Norrköping Dolphins, Svezia

SG 6 Frida Eldebrink – 4 Gennaio 1988 1.75 m Södertälje BBK, Svezia

G 7 Klara Lundquist – 28 Agosto 1999 1.73 m Alviks BK, Svezia

SF 8 Ellen Nyström – 15 Settembre 1993 1.85 m BK Höken, Svezia

C 14 Louice Halvarsson – 15 Gennaio 1989 1.91 m Södertälje BBK, Svezia

SF 19 Tilda Trygger – 12 Febbraio 2006 1.98 m Saltsjöbadens IF, Svezia

C 38 Precious Johnson – 1 Marzo 2000 1.90 m Tigers Helsingborg, Svezia

PF 51 Fanny Wadling – 23 Maggio 1997 1.83 m Skuru Basket, Svezia

F Matilda Ekh – 19 Aprile 2002 1.82 m Västerås Basket, Svezia

F Nathalie Fontaine – 3 Ottobre 1993 1.83 m Fryshuset Basket, Svezia

C Emma Johansson – 28 Agosto 2003 1.90 m Forum Basket, Svezia

Spagna

PG 4 Mariona Ortiz – 28 Febbraio 1992 1.82 m Basket Zaragoza, Spagna

SF 7 Alba Torrens – 30 Agosto 1989 1.92 m Valencia Basket, Spagna

PF 8 María Araújo – 1 Agosto 1997 1.82 m Çukurova Basketbol, Turchia

F 13 Andrea Vilaró – 9 Maggio 1993 1.79 m CB Avenida, Spagna

C 20 Paula Ginzo – 16 Febbraio 1998 1.89 m CB Jairis, Spagna

C Raquel Carrera – 31 Ottobre 2001 1.88 m New York Liberty, USA (WNBA)

SF Irati Etxarri – 26 Luglio 1998 1.87 m Gernika KESB, Spagna

G Aina Ayuso – 1 Agosto 1999 1.75 m CB Jairis, Spagna

C Awa Fam – 17 Giugno 2006 1.92 m Gernika KESB, Spagna

PG Iyana Martín – 18 Gennaio 2006 1.72 m CB Avenida, Spagna

G Helena Pueyo – 13 Febbraio 2001 1.83 m Phoenix Mercury, USA (WNBA)

PG Elena Buenavida – 8 Marzo 2004 1.74 m Gernika KESB, Spagna