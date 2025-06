Basket femminile, cosa deve fare l’Italia per andare ai Mondiali: occhio al possibile tabellone per il quinto posto agli Europei

Oltre a tutte le questioni di cui si è già detto e stradetto in varie sedi, c’è anche un’altra parte che conta per l’Italbasket femminile agli Europei in corso ormai al Pireo: quella legata all’ingresso nelle qualificazioni ai Mondiali. Già, perché la rassegna continentale non qualifica più direttamente per quella globale: già dallo scorso ciclo iridato-olimpico la FIBA ha cambiato l’impostazione delle cose nel femminile (anche se, forse per fortuna, meno radicalmente rispetto al maschile, che è stato sconquassato da cima a fondo con effetti più che deleteri).

Il discorso è molto semplice: l’Italia, vincendo con la Turchia, non solo entrerebbe in semifinale dopo trent’anni, ma si guadagnerebbe l’accesso a quei tornei che riuniranno 24 squadre, suddivise in quattro gironi da sei nel marzo 2026. Fattore da non sottovalutare: da quei gironi ne vanno avanti quattro. E, storicamente, il livello degli Europei è sufficientemente alto da ritenerlo più difficile di un girone di qualificazione iridata.

Qualora, invece, arrivasse la sconfitta, bisognerebbe guardare al tabellone 5°-8° posto con alcune variabili. Se, infatti, la Germania (che è Paese ospitante, ma le qualificazioni deve giocarle lo stesso: una questione che ha i suoi pro e contro) dovesse terminare la rassegna nelle prime cinque posizioni, allora il discorso si allargherebbe alla sesta. Se lo dovesse fare anche la Cechia, che è già dentro per via delle prequalificazioni della scorsa estate, si andrebbe a scalare fino alla settima.

La situazione degli Europei è questa: nei quarti di finale il tabellone, dall’alto in basso (e non per data) prevede Francia-Lituania, Spagna-Cechia, Italia-Turchia e Belgio-Germania. Assumendo che siano le tre grandi favorite del torneo (Francia e Belgio più della Spagna) ad andare avanti, il tabellone per il 5°-8° posto andrebbe senz’altro a prevedere Cechia-Lituania, mentre la perdente di Italia-Turchia si trova davanti la Germania (priva delle due Sabally, ma con ottime individualità emerse nel corso del torneo). Ora, se Cechia e Germania vincessero quelle partite, diventerebbe decisiva la finale per il 7° posto, se invece anche una sola perdesse, diventa il 6° quello dirimente. Ovviamente questi discorsi scomparirebbero se la finale 5°-6° posto fosse, appunto, Cechia-Germania o se, molto più semplicemente, le due citate facessero il colpo andando a battere Spagna e Cechia per arrivare in semifinale. Tutte questioni ipotetiche, ma che vedremo se questa sera troveranno uno sbocco. Tutta l’Italia spera di no, perché vorrebbe dire semifinale dalla più incerta delle sfide dei quarti.