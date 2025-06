Basket femminile: Cecilia Zandalasini, ufficiale il ritorno a Schio

Cecilia Zandalasini torna ufficialmente a giocare con la maglia del Famila Schio. Dopo il cambio di allenatore, con il passaggio da Giorgios Dikaioulakos allo spagnolo Víctor Lapeña, ecco l’approdo di ritorno della principale stella della pallacanestro italiana, che ha giocato un’ultima e difficilissima stagione al Galatasaray. L’accordo con il club campione d’Italia è biennale.

La giocatrice nativa di Broni, dopo la risoluzione di qualche problema a un piede, nelle ultime quattro partite delle Golden State Valkyries era tornata a dimostrare il proprio progressivo valore in WNBA, con un picco proprio nell’ultima sfida, quella di due giorni fa con le Las Vegas Aces, a quota 18 punti. Medie attuali: 10 punti, 2.3 rimbalzi, 1.5 assist e 1.5 palle recuperate.

Zandalasini aveva già giocato a Schio dalla stagione 2014-2015, sotto Miguel Mendez, alla stagione 2017-2018, in cui sulla panchina scledense era arrivato Pierre Vincent, con tre scudetti, tre Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane. Cresciuta nel Geas Sesto San Giovanni, ha vissuto una stagione anche a Broni prima di approdare al Famila. Poi i tre anni al Fenerbahce, quelli alla Virtus Bologna e infine la sfortunata annata al Galatasaray. In mezzo tre estati con le Minnesota Lynx in WNBA, con annessa vittoria del campionato pro americano nell’estate 2017.

Queste le prime parole, riportate dal sito ufficiale della società, della giocatrice, che è tornata in queste ore da San Francisco per unirsi al raduno dell’Italia con cui farà parte del roster degli Europei con primo girone a Bologna: “Sono felice di tornare a Schio. Sono una giocatrice diversa, con più esperienza in campo ma anche come persona. Il Famila è una certezza in Italia ed in Europa: sono entusiasta di riabbracciare un grande progetto come questo. Ritrovo tante compagne di nazionale ed un gruppo ben consolidato nel quale penso sarà facile integrarsi. Ho già lavorato con coach Lapeña al Fenerbahce e ho grande stima nei suoi confronti: sono contenta di tornare a lavorare con lui e tutto lo staff. La tifoseria è da sempre super affiatata con le giocatrici. Sono sicura che siano rimasti i tifosi storici che seguono la squadra da sempre e sicuramente anche nuovi tifosi che non vedo l’ora di incontrare. So che faranno il tifo per noi tutto l’anno e spero potremo toglierci tante soddisfazioni insieme“.