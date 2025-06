Basket femminile, Cecilia Zandalasini: “Stiamo vincendo queste partite di squadra. Alla fine ho pianto di gioia”

L’Italbasket femminile continua a regalare forti emozioni, battendo la Turchia all’overtime per 76-74 (dopo aver buttato via la vittoria con una serie di gravi errori nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari) e raggiungendo la semifinale dei Campionati Europei 2025. Le Azzurre tornano così tra le migliori quattro d’Europa a trent’anni di distanza dall’argento di Brno 1995, qualificandosi inoltre per il pre-Mondiale che si terrà a marzo 2026.

Tra le grandi protagoniste del successo italiano al Pireo di Atene c’è sicuramente la top scorer Lorela Cubaj (con 16 punti e alcuni canestri di platino nel supplementare), ma il canestro decisivo è stato firmato dalla stella della pallacanestro femminile nostrana Cecilia Zandalasini a 16 secondi dallo scadere dell’overtime al termine di una partita forse meno scintillante rispetto a quelle del girone ma comunque solida.

“Quell’ultimo tiro del supplementare non voleva entrare, credo che alla fine sia entrato perché dopo tante delusioni ci meritavamo questa gioia enorme. Nel secondo quarto mi sono un po’ incartata, ringrazio le mie compagne che ci hanno tenuto in partita. Queste partite le stiamo vincendo tutte di squadra, con una difesa, un rimbalzo, uno sfondamento preso, un raddoppio, un blocco ben fatto. Alla fine ho pianto di gioia”, dichiara la nativa di Broni al sito della FIP.

Giovanni Petrucci, presidente federale, ha commentato così l’impresa delle ragazze di coach Capobianco: “Azzurre commoventi, bravissime, straordinarie, sono fiero di questo gruppo per come ha giocato queste partite. È una squadra giovane, che ha un presente e un futuro. Sono felice per questo risultato, ora ci attendono partite difficilissime ma a questo punto non ci vogliamo fermare“.