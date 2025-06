Basket femminile: Belgio e Spagna, esordio vincente. La Lituania batte la Serbia

Seconda giornata degli Europei 2025 di basket femminile e dopo che ieri si erano disputati i primi match dei gironi A e B, oggi è stata la volta degli esordi per i gironi C e D, mentre per i primi due gruppi era già il momento delle seconde, e già decisive, sfide. Le partite dei quattro gironi si disputano tra Bologna, Brno, Pireo e Amburgo.

Come detto, oggi si sono disputati i primi match del Gruppo C, che comprende le campionesse in carica del Belgio, la Cechia, il Montenegro e il Portogallo. Il primo incontro è stato Cechia-Montenegro con le ceche che fin dal primo quarto hanno mostrato un livello di basket superiore, chiudendo i primi dieci minuti già sul +11. Ripresa che non cambia spartito e Repubblica Ceca che dilaga e vince 89-44. È da poco finita, invece, Belgio-Portogallo, match d’esordio per le campionesse in carica belghe. E le lusitane mettono in difficoltà il Belgio nel primo quarto, giocato punto a punto, ma nella seconda frazione le campionesse in carica piazzano un parziale di +14 e allunga all’intervallo. Ripresa senza più storia e Belgio che si impone con un netto 81-52.

Esordio anche per il Gruppo D, con Gran Bretagna, Germania, Svezia e Spagna ai blocchi di partenza. Si è partiti con Gran Bretagna-Spagna, match che di fatto è durato 10 minuti, quelli che le iberiche hanno chiuso avanti 18-13. Nel secondo quarto, però, la Spagna ha cambiato ritmo e con un parziale di +18 ha chiuso la pratica. Le britanniche hanno cercato di limitare i danni, ma senza mai rientrare in partita e la Spagna ha vinto 85-70. In serata, invece, è stata la volta di Germania-Svezia. Le tedesche si confermano tra le formazioni da tenere d’occhio, ma attenzione perché hanno disputato un match dominato fin dal primo quarto, chiuso sul +11, e poi con la Germania che ha continuato a spingere fino all’intervallo. Per la Svezia, però, una ripresa di alto livello che le ha riportate in scia, ma alla fine le tedesche si sono imposte per 89-76.

Dopo i successi di Grecia e Francia nella prima giornata, il secondo turno del Gruppo A ha visto affrontarsi prima Svizzera-Turchia con le turche che fin dal primo quarto hanno dettato legge, chiudendo i primi 10 minuti già sul +14. Dopo un secondo quarto più equilibrato, a inizio ripresa è arrivata la spallata definitiva e alla fine la Turchia ha vinto 91-67. Sfida al vertice, invece, è stata Francia-Grecia. Un match che ha visto le transalpine fare da lepri fin da subito, anche se alle francesi è servito un tempo (chiuso sul +7) prima di trovare l’allungo decisivo nella ripresa. Il parziale di 20-10 nel terzo quarto ha chiuso i giochi e la Francia ha trovato il secondo successo per 92-54.

Nel Gruppo B, quello delle azzurre, dopo le vittorie proprio dell’Italia e della Lituania all’esordio, oggi, oltre alle azzurre che hanno battuto la Slovenia, sono scese in campo anche Lituania e Serbia. Le due squadre si sono sfidate alla pari, con un punteggio molto basso, difficoltà degli attacchi a prevalere e un primo tempo che si è chiuso in perfetta parità sul 30-30. Cambia ritmo, però, la Lituania nella ripresa, allunga sul +5 nel terzo quarto e poi chiude il discorso. La Lituania vince 74-63 e con l’Italia sono le prime qualificate ai quarti di finale.