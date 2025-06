Basket femminile: Belgio e Spagna completano il quadro delle semifinali degli Europei 2025

Si è da poco conclusa anche la seconda giornata dedicata ai quarti di finale degli Europei di basket femminili 2025. Al Pireo oggi sono andati in scena gli ultimi due quarti che hanno completato il tabellone delle semifinali, già conquistate ieri da Italia e Francia. Due i match in programma, alle 16.30 la Spagna ha affrontato la Repubblica Ceca, mentre l’ultimo quarto ha messo di fronte Belgio e Germania, che si sono sfidate alle 19.30. Andiamo a scoprire i risultati finali.

Nella prima partita della giornata la Spagna ha battuto 88-81 la Repubblica Ceca, in una partita dall’esito incerto fino alla fine. Le ceche hanno iniziato il primo quarto con un’intensità superiore, spinti da un’ispirata Eliska Hamzova, autrice di 11 punti nei primi 10 minuti. Le iberiche hanno provato a riavvicinarsi nel secondo quarto con i canestri di Raquel Carrera ma sono state respinte dalla difesa della Repubblica Ceca, che poi ha conquistato un massimo vantaggio di 14 punti. Primo tempo che si conclude 33-44 per le ceche.

Nella ripresa però lo spartito della gara cambia, e le spagnole mettono in campo un’altra aggressività, riportandosi sotto nuovamente grazie a Raquel Carrera (-5). Il parziale si allunga e la tripla di Alba Torrens regala il vantaggio tanto inseguito alla compagine iberica. Le ceche però non demordono e con otto punti consecutivi di Petra Holesinka riallungano (+5). L’ultimo quarto è un braccio di ferro continuo che viene spezzato solo nei minuti finali dai 3 punti di Paula Ginzo e dai liberi conclusivi di Carrera, che siglano il punteggio finale sull’88-81, regalando la semifinale europea alla Spagna.

Nell’ultimo quarto di finale disputato il Belgio ha battuto la Germania con il punteggio di 83-59. Nel primo quarto l’equilibrio ha fatto da padrone, con le due squadre che hanno messo a referto ben 8 triple, con l’ultima di Emily Bessoir che ha assicurato la parità alle belghe sul 21 pari. L’equilibrio ha retto fino alla metà della seconda frazione, con il Belgio che ha raggiunto il massimo vantaggio di 5 punti grazie a Julie Vanloo. Le teutoniche però non si sono fatte sorprendere, e sono rimaste attaccate al match grazie anche a Luisa Geiselsoder, autrice già di 13 punti. Il primo tempo si conclude infatti 41-36 per le belghe.

Nella ripresa il Belgio continua a comandare grazie ad una prestazione fantastica di Emma Meesseman che sigla 25 punti in 27 minuti di gioco, 13 nel terzo quarto. Le tedesche non reggono più l’incessante ritmo delle avversarie che arrivano presto al massimo vantaggio di +16. Il parziale di 5-0 per le belghe in apertura dell’ultimo quarto taglia definitivamente le gambe alla Germania, che nei minuti finali è costretta a limitare danni ulteriori, senza però riuscirci. La partita si conclude così con il parziale finale di 83-59, che assicura al Belgio la semifinale europea contro l’Italia.