Basket femminile, Andrea Capobianco: “Un altro ottimo test, Zandalasini si è inserita bene”

Due vittorie in meno di 24 ore per l’Italia nella doppia amichevole di Brno contro la Cechia in preparazione dei Campionati Europei 2025 di basket femminile. Le Azzurre, dopo aver vinto con ampio margine (74-48) ieri pomeriggio, si sono imposte di misura stamattina per 68-67 non riuscendo a confermare l’ottima prestazione della partita precedente.

“Un altro ottimo test, giocato molto bene per larghi tratti e con grande consapevolezza del nostro valore. Bisogna però spalmare il più alto livello di determinazione e concentrazione per 40 minuti, oggi abbiamo avuto la conferma che se giochiamo con un po’ di superficialità andiamo incontro ai problemi. Superficialità che peraltro può dipendere dalla stanchezza, visti i due test impegnativi in poche ore”, dichiara il CT Andrea Capobianco.

“Sono contento di questi due giorni, per l’ottimo inserimento di Cecilia e per gli enormi passi avanti. Ora affrontiamo un’altra amichevole e poi l’Europeo, in cui dobbiamo essere bravi a raccogliere quanto seminato in questo mese di raduno”, il bilancio conclusivo del coach azzurro (fonte: FIP) al termine della trasferta in Cechia quando manca una settimana al via degli Europei.

Girone della rassegna continentale che l’Italia giocherà in casa, davanti al pubblico del PalaDozza a Bologna, con l’esordio il 18 giugno contro la Serbia e a seguire le partite con Slovenia (19 giugno) e Lituania (21 giugno).