Basket femminile, Andrea Capobianco: “Siamo sulla strada giusta, ma ci sono ancora cose da sistemare”

Buone notizie a Brno per la Nazionale italiana di basket femminile, che ha travolto la Cechia (74-48) nella terzultima amichevole di preparazione verso la fase finale dei Campionati Europei 2025. Top scorer Lorela Cubaj con 13 punti, ma si registrano le prove in doppia cifra anche di Costanza Verona (11) e Jasmine Keys (11) all’interno di una solida prestazione di squadra.

“Oggi è arrivata la conferma del fatto che quando in difesa ci stiamo con la testa e giochiamo con la giusta intensità poi troviamo ritmo ed energia anche in attacco. Sono soddisfatto dell’approccio della squadra e del coraggio con il quale siamo passati sui blocchi, certamente un passo avanti rispetto alle precedenti uscite”, dichiara Andrea Capobianco a fine partita.

“Ci sono ancora diverse cose da sistemare, soprattutto in attacco, ma siamo sulla strada giusta e credo che anche la profonda distribuzione dei punti sia una buonissima notizia”, il commento del CT azzurro al sito federale. Domattina si replica a porte chiuse sullo stesso campo e sempre contro la Cechia, poi il viaggio di ritorno in direzione Bologna.

Giovedì 13 giugno è previsto l’ultimo test match a Castenaso contro il Montenegro, mentre a partire dal 18 giugno si comincerà a fare davvero sul serio con il primo impegno valevole per Eurobasket. Ricordiamo che Zandalasini e compagne avranno a disposizione il vantaggio del fattore campo per le tre partite del girone, che andranno in scena davanti al pubblico del PalaDozza a Bologna.