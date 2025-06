Basket femminile, Andrea Capobianco: “Mi aspetto un ulteriore passo avanti, peccato per gli infortuni”

Stasera l’Italia scenderà in campo a Castenaso contro Montenegro per l’ultimo test match in preparazione degli imminenti Campionati Europei 2025 di basket femminile. Le Azzurre, reduci da una produttiva doppia amichevole in Cechia, giocheranno a porte chiuse la partita odierna per poi pensare esclusivamente al debutto nella rassegna continentale previsto il 18 giugno al PalaDozza di Bologna contro la Serbia.

“Domani (oggi, ndr) è l’ultimo atto di un percorso positivo e di grande crescita, peccato solo che sia stato macchiato da qualche infortunio. In questo viaggio le Azzurre hanno dato tanto, le tante partite all’estero sono servite per consolidare il gruppo e per compattare una squadra che negli ultimi giorni ha accolto nel modo migliore anche l’arrivo dagli Stati Uniti di Cecilia Zandalasini. Quello che mi aspetto domani è un ulteriore passo avanti, siamo arrivati in fondo e ora dobbiamo limare gli ultimi dettagli”, le dichiarazioni del CT Andrea Capobianco (fonte: FIP) alla vigilia del test match di oggi.

Il coach italiano ha ancora a disposizione quattordici giocatrici, ma il 16 giugno dovrà scegliere gli ultimi due tagli per la composizione del roster definitivo che prenderà parte alla fase finale di Eurobasket 2025. Nel girone B, che l’Italia giocherà interamente in casa, Zandalasini e compagne dovranno affrontare oltre alla Serbia anche la Slovenia (19 giugno) e la Lituania (21 giugno).