Basket femminile, Andrea Capobianco: “Dettagli decisivi contro la Serbia, dobbiamo aggredire la partita”

-1. Comincia ufficialmente domani il cammino dell’Italia nella fase finale dei Campionati Europei 2025 di basket femminile. Le Azzurre debutteranno al PalaDozza di Bologna (sede di tutti gli incontri del gruppo B) contro la Serbia per una sfida già molto importante in ottica qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime due classificate di ogni girone.

“Le qualità della Serbia sono note e riconosciute, a livello offensivo attaccano l’area con continuità da situazioni di uno contro uno per poter prendere buoni tiri sotto canestro ma anche dal perimetro: ricorrente è anche l’utilizzo del pick and roll, che spesso vede protagonista Yvonne Anderson, giocatrice che conosciamo bene e che è stata protagonista del campionato italiano e in Eurolega”, dichiara alla vigilia Andrea Capobianco.

“Dovremo essere bravi a perdere pochi palloni, per limitare la loro transizione e per costringerle a lavorare tanto in difesa sui nostri giochi. È fondamentale il valore di ogni singolo possesso, nella gestione del nostro attacco e soprattutto a rimbalzo. È una sfida che potrebbe decidersi nei dettagli, dobbiamo aggredire la partita e non subirla”, spiega il coach italiano al sito federale.