Basket femminile, Andrea Capobianco: “Con la Turchia mi aspetto una partita di grande durezza”

Domani, martedì 24 giugno, l’Italia sfiderà la Turchia al ‘Peace and Friendship Stadium’ del Pireo in occasione dei quarti di finale dei Campionati Europei 2025 di basket femminile. Le Azzurre sono atterrate ieri in Grecia dopo aver vinto il gruppo B grazie a tre successi consecutivi al PalaDozza di Bologna, mentre le turche hanno già affrontato la prima fase della rassegna continentale ad Atene attestandosi in seconda posizione nel girone A.

“Mi aspetto una partita di grande durezza, sotto tutti gli aspetti: non possiamo assolutamente accettare il loro gioco fisico, dobbiamo interpretare una pallacanestro veloce, che non vuol dire concludere nei primi secondi dell’azione. Vuol dire non fermare la palla in attacco, non giocare solo su un lato ed essere capaci di ribaltare la palla attaccando l’area”, le dichiarazioni di Andrea Capobianco alla vigilia della prossima sfida.

“Sarà fondamentale tenere a rimbalzo e la nostra pressione su alcune loro giocatrici. La Turchia ha tante giocatrici abituate a giocare l’Eurolega ad alto livello, ci aspettiamo un confronto molto duro, mentalmente e fisicamente. Penso però che a Bologna abbiamo dimostrato che nelle difficoltà possiamo esaltarci”, spiega il coach azzurro (fonte: FIP).

In palio un posto in semifinale contro la vincente del quarto Germania-Belgio, oltre alla certezza di prendersi uno dei cinque pass a disposizione per il pre-Mondiale 2026.