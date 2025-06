Basket, Europeo Under20 maschile:Estonia battuta, Italia alla seconda fase

A Tallin l’Italia under 20 maschile di coach Pino Sacripanti ritrova il sorriso dopo l’inatteso stop con la Slovenia e batte i padroni di casa estoni per 90-78: dopo un primo tempo condotto in scioltezza (53-40 il punteggio all’intervallo lungo ndr), gli azzurri hanno sofferto leggermente nel terzo periodo che ha visto i padroni di casa rifarsi sotto grazie all’apporto dei tifosi, andando all’ultimo intervallo sul 64-59 n favore dell’Italia.

Privi di Laganà, gli azzurri sono stati comunque abili ad imporre il loro ritmo e grazie ad un Della Valle come al solito in giornata di grazia ed Imbro ispirato dalla lunga distanza, il punteggio è ritornato al sicuro nell’ultimo periodo.

I ragazzi di Sacripanti chiudono il girone dietro la Francia ed approdano alla seconda fase dove debbuterranno lunedì alle 15:45 contro la Spagna.