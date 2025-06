Basket, Europei Under 18: Italia alla seconda fase

Non c’è solo l’under 20 a dare soddisfazioni all’Italbasket giovanile: l’ Under 18 di coach Andrea Capobianco all’Europeo in corso di svolgimento a Liepaja avanza alla seconda fase. Contro i padroni di casa della Lettonia la vittoria è arrivata a fil di sirena con un 70-69 finale al termine di una partita equilibratissima e decisa dal canestro segnato da Simone Fontecchio (28 punti) a 9 secondi dalla fine.

L’Italia chiude così il girone al terzo posto nel suo girone (Spagna prima, Lettonia seconda) ma accede alla seconda fase con 2 punti, come Spagna e Lettonia. Domani giornata di riposo, lunedì si torna in campo alle 19.45 contro la prima classificata del gruppo D.

Partenza sprint dell’Italia (16-4) ispirata da un Fontecchio incontenibile (20 punti realizzati già alla fine del primo tempo): la Lettonia però resta in partita e minuto dopo minuto riduce svantaggio ed opera il sorpasso in apertura di terzo quarto (2-14 il parziale per il 45-55) ma la squadra di Capobianco resta mentalmente nel match e riprende coraggio.

Finale al cardiopalma: Spissu e Laquintana innescano il break di 11-2 che fa impattare gli azzurri a quota 66: Fontecchio in acrobazia ed una grande difesa fanno poi il resto. Alla seconda fase gli Azzurri si presentano con 2 punti in classifica.

Italia-Lettonia 70-69 (20-15; 43-41; 51-58)

Italia: Spissu 12, Maccaferri, Akele 2, Laquintana 9, Vencato 6, Nobile, Fontecchio 28, Baldasso 2, Oliva 4, Vedovato, Donzelli 5, Cucci 2. Coach: Capobianco.

Lettonia: Paze, Cavars, Porzingis 6, Ginters 17, Zvigurs 4, Plvnieks 4, Geks 10, Giuditis, Lomazs 5, Smits 7, Meznieks, Pasecniks 16

Fonte foto: Fibaeurope