Basket, europei under 18 femminili: l’Italia chiude al sesto posto

Sconfitta e sesto posto finale per l’Italia Europei della Nazionale Under 18 Femminile: le Azzurrine di coach Renato Nani sono state sconfitte 56-65 dalla Russia. Top scorer delle azzurrine ancora una volta Cecilia Zandalasini con 14 punti.

Bilancio finale di sei vittorie e tre sconfitte per l’Italia, che ha disputato un torneo più che dignitoso: “Certamente potevamo arrivare anche un po’ più in alto ma credo sia importante essersi consolidati nell’elite del basket continentale – ha affermato coach Nani al sito federale – dal momento che le gerarchie rispetto all’Europeo Under 16 di Cagliari del 2011 sono completamente cambiate, Spagna a parte. Il nostro sesto posto corona un’estate particolarmente brillante per il Settore Giovanile Femminile, dopo il secondo posto ottenuto dall’Unger 20 e il quarto dell’Under 16: la conferma che il lavoro svolto in questi anni col Progetto Azzurrina e poi con College Italia sta iniziando a pagare. Dobbiamo continuare su questa strada”.

La gara si è decisa nel terzo periodo, dopo un primo tempo che aveva visto l’Italia avanti di poco: un parziale di 15-2 ha dato il largo al break russo che ha segnato il punteggio finale sul 56-65.

Italia-Russia 56-65 (15-12; 30-29; 44-50)

Italia: Vespignani 5, Gambarini, Peresson 9, Kacerik ne, Marangoni 4, Zandalasini 14, Zagni 3, Crudo 4, Penna 4, Vitari ne, Ercoli 12, Botteghi 1. Coach: Renato Nani.

Russia: Levchenko 6, Ilinova, Safonova, Kolosovskaja 7, Fedorova 15, Shomodi, Malga, Komarova 14, Degtyarskaya 12, Sema 7, Shchukina, Shchetina 4.

