Basket, Europei Under 18 femminili: Italia in finale per il 5° posto

Pronto riscatto dell’Italia under 18 agli Europei femminili in corso di svolgimento a Vukovar in Croazia: dopo la sconfitta di ieri nei quarti di finale con l’Olanda, le azzurrine di coach Roberto Nani hanno battuto agevolmente la Svezia nella semifinale per il 5° e 6° posto con il punteggio finale di 71-45.

Netta la supremazia italiana che già nel primo quarto si concretizza con un 20-11 ed un 40-26 all’intervallo lungo che la dice lunga sull’andamento della partita; al rientro in campo i due attacchi faticano a rendersi pericolosi, ma il terzo periodo è comunque appannaggio delle azzurrine che avanzano sul +20 con un 51-31 frutto dell’ottima vena offensiva della Zandalasini e della Ercoli, top scorer dell’incontro con 12 punti ed in doppia cifra come la Marangoni.

Ultimo quarto in scioltezza che segna il 71-45 finale: domani si torna in campo per conquistare un quinto posto finale che seppur lontano dalle medaglie porta sicuramente ottimismo per il movimento azzurro.

