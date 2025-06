Basket, Europei under 18 femminile: Italia ai quarti con un’altra vittoria

Quinta vittoria in sei partite per l’Italia agli Europei under 18 femminile, in corso di svolgimento a Vukovar in Croazia.

Le azzurrine hanno domato anche la Grecia (52-48, 13 punti e 10 rimbalzi per Sara Crudo) chiudendo al secondo posto nel girone dopo il successo di ieri contro la Serbia e ora attendono l’esito di Serbia-Francia per conoscere l’avversaria nei quarti di finale.