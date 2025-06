Basket, Europei under 18 femminile: domani i quarti contro l’Olanda

Con l’invidiabile bottino di 5 vittorie in 6 partite, la nazionale femminile under 18 di basket si appresta a vivere la vigilia dei quarti di finale con l’Olanda agli Europei in Croazia: per le ragazze di coach Renato Nani una sfida importante che può sancire l’ingresso nella zona medaglie; la palla a due è prevista domani alle ore 18.15.

Intanto si può già tracciare un bilancio positivo di quest’estate europea per il basket azzurro: se la nazionale maggiore si è vista sfuggire soltanto di un soffio l’accesso ai mondiali con l’ ottavo posto finale alla rassegna continentale, l’under 20 ha brindato con uno storico argento, mentre l’under 16 è scivolata ai piedi del podio ma si è qualificata ai mondiali in programma il prossimo anno.

Positivo il bilancio anche in campo maschile con la vittoria dell’under 20 ed il quarto posto dell’under 16, mentre l’unica bocciata è l’under 18 che ha chiuso lontana dal podio: insomma dopo una bella estate a livello giovanile, adesso tocca alla nazionale di Pianigiani farsi trovare pronta e rilanciare ulteriormente il movimento…