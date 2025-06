Basket, europei under 16 femminili: splendida Italia, è semifinale!

Una splendida Italia conquista le semifinali agli Europei femminili under 16 in corso di svolgimento a Varna in Bulgaria: le azzurrine di coach Giovani Lucchesi hanno battuto la Russia nei quarti di finale con il punteggio finale di 61-55.

Avvio veemente delle azzurre guidate da una monumentale Pan e chiudono il primo quarto sul 26-16; il predominio resta anche nella seconda frazione, 30-21 dopo 15 minuti (Pan 10 punti) ed all’intervallo con un +10 sul 34-24.

A metà terzo periodo il 38-31 tiene ancora le azzurre avanti confermato dal 46-39 all’ultimo intervallo nonostante un 7/22 dalla lunetta. La Pan continua a spadroneggiare ed a metà ultimo periodo è a quota 22 punti con le azzurre avanti 57-48.

Domani semifinale con la Repubblica Ceca alle 19.30, intanto la qualificazione al Mondiale Under 17 del 2014 è già assicurata.

Fonte foto: www.fip.it