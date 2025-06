Basket, europei under 16 femminile: secondo successo per l’Italia

Seconda vittoria consecutiva per la Nazionale Under 16 Femminile al Campionato Europeo in corso di svolgimento a Varna, Bulgaria: dopo il Belgio all’esordio, anche i Paesi Bassi cadono sotto i colpi delle Azzurre per 60-56 e domani affrontano la Lituania (palla a due alle ore 17.15) per assicurarsi il primo posto nel girone: già al sicuro, comunque, il passaggio alla seconda fase.

Mariella Santucci top scorer azzurra con 16 punti, in doppia cifra anche Francesca Pan a quota 15.

L’Italia parte bene ma subisce il ritorno olandese grazie al centro Ndiba (16 punti e 19 rimbalzi alla fine). Le ragazze di coach Giovanni Lucchesi vanno sul -8 ma si riportano in partita ed all’intervallo lungo è solo di un punto il distacco.

Al rientro in campo la difesa continua a funzionare e l’attacco piazza un break di 14-0 che però le avversarie ricuciono sul 45-44: un’altra accelerazione firmata Zecchin e Ciavarella ci ha spinto fino al 51-44, mentre nel finale ci ha pensato la Santucci a sigillare il risultato.

Italia-Paesi Bassi 60-56 (12-16; 26-27; 45-37)

Italia: Porcu 2, Santucci 16, Chiabotto, Castello, Zecchin 8, Ciavarella 7, Zavagnini, Pan 15 (5 recuperi) , Keys, Cubaj 4, Costa 8, Bonomi. Allenatore: Giovanni Lucchesi.

Paesi Bassi: Kallenberg 2, Slim, Buderman 4, van Vlijmen 8, Ndiba 16 (19 rimbalzi), Prujs, Kantebeen 6, Westerik 14, van Schie, Bouman 1, Steggink 5, Scheper.