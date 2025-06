Basket, europei under 16 femminile: prima sconfitta per l’Italia

Arriva alla quinta giornata il primo stop per l’Italia agli Europei under 16 femminili in corso di svolgimento a Varna: la Repubblica Ceca si è infatti imposta per 57-52 sulle ragazze di coach Giovanni Lucchesi, infliggendo una sconfitta che non dovrebbe comunque complicare i piani per la qualificazione ai quarti di finale nella rassegna continentale di categoria.

Inizio difficile per le azzurrine, dopo 5′ infatti la Repubblica Ceca conduce 8-2 ed a fine primo quarto l’Italia è sotto 9-19. Un buon avvio di secondo quarto per l’Italia con un parziale di 6-0 dopo 2’15” di gioco riporta a -4 (15-19) le azzurre che al 5′ agguantano le avversarie sul 20-20; il secondo quarto si chiude con il canestro di Rachele Porcu a 5” dall’intervallo ed Italia avanti 27-25.

Il terzo periodo prosegue sui binari dell’equilibrio, ma negli ultimi 5′ la Repubblica Ceca sorpassa le azzurre e chiude avanti 42-38 all’ultimo intervallo, amministrando il vantaggio anche nel quarto periodo condotto con un margine di 5-6 punti e chiuso sul 57-52.

Domani si torna in campo per l’ultima sfida della seconda fase contro l’Ungheria, ma le ragazze di coach Lucchesi hanno dimostrato che il loro cammino in Bulgaria può proseguire.