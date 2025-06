Basket, Europei under 16 femminile: Italia ko nella finale per il bronzo

Termina ai piedi del podio l’avventura della nazionale femminile under 16 agli Europei di categoria a Varna in Bulgaria: nella finale per il bronzo, le azzurrine guidate da coach Lucchesi hanno perso contro l’Ungheria con il punteggio finale di 62-55.

Avvio subito in salita per le azzurrine che imprecise in attacco e disattente a rimbalzo vanno subito sotto 6-17 al 10′; non va meglio nel secondo quarto al 17′ quando il tabellone segna 11-22: Poca reattività e poca presenza sotto canestro fanno si che all’intervallo lungo il punteggio sia 17-30 per le magiare.

Le Azzurre provano a rientrare in partita al rientro in campo ma il 27-37 al 26′ fa capire che la strada è sempre dura nonostante la tanta buona volontà delle ragazze azzurre che però pagano la poca brillantezza dovuta alla fatica di aver disputato 9 partite tiratissime giocate in 11 giorni.

Nell’ultimo periodo Giulia Ciavarella, Francesca Pan e Michela Santucci provano un moto d’orgoglio grazie anche ad una migliore precisione dalla lunetta e qualche palla recuperata, ma l’Ungheria amministra bene il vantaggio acquisito ad inizio gara e si regala la medaglia dal metallo meno prezioso.

Per l’Italia resta comunque la soddisfazione enorme di aver disputato un grande Europeo, nonostante i due podi ottenuti nelle due edizioni precedenti: il 4° posto vale comunque la qualificazione ai mondiali under 17 in programma il prossimo e conferma il buon momento del basket giovanile azzurro sia a livello maschile che femminile.

