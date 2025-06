Basket, europei under 16 femminile: Italia a punteggio pieno alla seconda fase

Ieri è arrivata anche la terza vittoria consecutiva per la Nazionale Under 16 Femminile al Campionato Europeo in corso di svolgimento a Varna, Bulgaria: dopo Belgio e Paesi Bassi, anche la Lituania è stata sconfitta con il punteggio finale di 57-35.

Vittoria che consente alle ragazze di coach Lucchesi di chiudere in testa il girone C a punteggio pieno: domani torneranno in campo per il primo impegno della seconda fase partendo da 4 punti in classifica.

Contro le lituane, Mariella Santucci si è messa in mostra con 17 punti, ma positivo è stato anche l’apporto di Lorela Cubaj con 11 rimbalzi ed i 9 punti di Rachele Porcu.

Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sul 24-20, nel terzo quarto è arrivato l’allungo decisivo con un parziale di 20-6 che ha messo in cassaforte il risultato.

Domani si torna in campo per affrontare la terza classificata del gruppo D.

Italia-Lituania 57-35 (20-12; 24-20; 44-26)

Italia: Porcu 9, Santucci 17, Chiabotto, Castello 2, Zecchin, Ciavarella 8, Zavagnini, Pan 6, Keys 6, Cubaj 2 (11 rimbalzi), Costa, Bonomi 7. Allenatore: Giovanni Lucchesi.

Lituania: Markeviciute, Jurciute 6, Visockaite 3, Aidukaite 1, Bobinaite, Petrenaite 2, Slavicikaite, Samukaite 2, Juskaite 10, Knyzaite 11, Strimaityte, Kazociunaite.