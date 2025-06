Basket, Europei femminili under 16: Italia ko in semifinale

Si ferma in semifinale la striscia vincente della nazionale under 16 femminile agli Europei di Varna in Bulgaria: le ragazze di coach Lucchesi hanno avuto la peggio al cospetto della Repubblica Ceca che ha prevalso con il risultato finale di 73-54.

Il quintetto Azzurro composto da Porcu, Pan, Costa, Bonomi e Cubaj va subito sotto in apertura cedendo 2-8 dopo appena 4 minuti: le difficoltà offensive permangono ed al 6′ si è 3-11 per le ceche. Finale di periodo in ripresa con la parità raggiunta grazie ai liberi di Santucci e Cubaj ma una tripla allo scadere di Krejzova riporta le ceche avanti.

Il primo canestro di Pan ci riporta a contatto dopo 13 minuti: Italia-Repubblica Ceca (17-18) così come la tripla di Bonomi al 17′ che vale il 20-23: il finale è di marca azzurra e prima Ciaravella raggiunge il 27 pari, poi si va all’intervallo lungo avanti 31-27.

Al rientro in campo l’Italia tiene ma ha un momento di difficoltà a metà quarto dopo il pareggio di Reisingerova per il 35-35; un parziale di 11-1 per le ceche chiude il terzo periodo sul 37-47 per le nostre avversarie.

Le Azzurre provano a rientrare in partita nell’ultimo quarto ma arriva il quinto fallo di Santucci a complicare le cose: al 36′ è 45-58. L’Italia non ne ha più e cede complice il bonus di falli raggiunto.

Domani sfida per il bronzo con la Danimarca.