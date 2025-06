Basket, Europei Femminili under 16: Italia ancora a bersaglio!

Quarta vittoria consecutiva per l’Italia di coach Lucchesi agli Europei femminili under 16 in corso di svolgimento in Bulgaria: nel primo incontro della seconda fase, le azzurre hanno superato la Francia per 63-57, non senza qualche patema finale di troppo.

Dopo un ottimo inizio (16-8 al primo quarto con 8 punti della Pan ndr), le azzurre mantengono il pallino del gioco anche nel secondo quarto allungando prima sul 23-10 al 6′ per poi chiudere sul 37-25 a metà gara.

Al rientro in campo la gara prosegue sulla stessa falsariga, con l’Italia avanti 45-30 al 25′ e 51-37 al 30′; nell’ultimo periodo azzurrine ancora al comando al 35′ sul 58-43, poi nel finale una difesa aggressiva della Francia consente alle transalpine di recuperare fino al -8, ma l’Italia è abile ad amministrare il vantaggio ed a portare a casa il quarto successo su altrettante partite.

Appuntamento a domani alle ore 12:45 contro la Repubblica Ceca.