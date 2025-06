Basket, europei femminili under 16: debutto vincente per l’Italia

Dimenticate in fretta le delusioni degli EYOF, la Nazionale Under 16 Femminile all’Europeo di Varna, in Bulgaria debutta vincendo: le Azzurrine hanno superato 58-37 il Belgio nella giornata d’esordio. Domani torneranno in campo alle 17.15 per affrontare i Paesi Bassi mentre sabato è in programma l’ultimo impegno del girone contro la Lituania.

La squadra di coach Giovanni Lucchesi ha sofferto in avvio ma si è ripresa al termine del primo quarto con un parziale di 17-0 che ha spianato la strada verso il successo, controllando ed amministrando il vantaggio acquisito grazie ad un’ottima prestazione corale: su tutte spicca Francesca Pan autrice di 18 punti.

Italia-Belgio 58-37 (22-10; 38-22; 49-31)

Italia: Porcu, Santucci 5, Chiabotto 7, Castello, Zecchin 8, Ciavarella 4, Zavagnini, Pan 18, Keys 2, Cubaj 2, Costa 7, Bonomi 5. Allenatore: Giovanni Lucchesi.

Belgio: Bastiaenssen, Lenssens 4, Frabel, Ramette 4, Compere 2, Maesschalck, Ouahabi 5, Iliaens, Thonon, Henket 2, Cole 10, Geldof 10.

