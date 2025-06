Basket: Eurolega, ufficiali le 20 squadre con Milano e Virtus Bologna. In EuroCup Trento e Venezia

Ufficiale il novero delle 20 squadre che disputeranno l’Eurolega 2025-2026, con annesso allargamento a una stagione regolare a 38 giornate (sulla quale sono già tante le discussioni per diversi ordini di motivi). La comunicazione è arrivata oggi da Euroleague Basketball.

Questo il novero delle squadre:

Turchia – Anadolu Efes Istanbul, Fenerbahce Beko Istanbul

Francia – AS Monaco, Paris Basketball, LDLC ASVEL Villeurbanne

Spagna – Baskonia Vitoria-Gasteiz, FC Barcellona, Real Madrid, Valencia Basket

Serbia – Stella Rossa Meridianbet Belgrado, Partizan Mozzart Bet Belgrado

Emirati Arabi Uniti – Dubai Basketball

Italia – EA7 Emporio Armani Milano, Virtus Segafredo Bologna

Germania – FC Bayern Monaco

Israele – Hapoel IBI Tel Aviv, Maccabi Playtika Tel Aviv

Grecia – Olympiacos Pireo, Panathinaikos AKTOR Atene

Lituania – Zalgiris Kaunas

Monaco e Hapoel sono dentro per le rispettive regole sull’EuroCup (di permanenza per l’una, di successo nella competizione per l’altra). Licenze triennali concesse a Stella Rossa, Partizan, Valencia e Virtus Bologna, mentre sarà altro aspro (e c’è da tenersi davvero molto bassi) motivo di discussione il fatto che a Dubai sia stata concessa una licenza quinquennale.

Per quanto riguarda l’EuroCup, la situazione è la seguente:

Lituania – 7Bet-Lietkabelis Panevezys,

Grecia – Aris Midea Salonicco, Panionios Athens

Turchia – Bahcesehir College Istanbul, Besiktas Fibabanka Istanbul, Turk Telekom Ankara

Spagna – BAXI Manresa,

Montenegro – Buducnost VOLI Podgorica

Slovenia – Cedevita Olimpija Lubiana

Francia – Cosea JL Bourg-en-Bresse

Italia – Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer Venezia

Israele – Hapoel Bank Yahav Gerusalemme

Regno Unito – London Lions

Lituania – Neptunas Klaipeda

Germania – NINERS Chemnitz, ratiopharm Ulm, Veolia Towers Amburgo

Polonia – Slask Wroclaw

Romania -U-BT Cluj-Napoca

All’atto pratico, entrano in scena due formazioni uscite nei quarti di finale dei playoff scudetto. Questo perché la finalista scudetto, la Germani Brescia, ha nuovamente declinato la possibilità di andare in Europa, per Trapani Shark (semifinale) c’è la destinazione Champions League e, ovviamente, c’è da considerare il consueto ottimo rapporto esistente tra Trento e Venezia e l’ECA.

Già diramati i calendari (ma senza accoppiamenti) si parte per tutte e due le coppe dal 30 settembre (e per l’Eurolega è subito doppio turno: ce ne saranno ben 10). La stagione regolare di Eurolega terminerà il 16 e 17 aprile; play-in 21 e 24 aprile, playoff dal 28 aprile al 13 maggio (28-29 gara-1, 30-1° maggio gara-2, 5-6 gara-3, 7-8 gara-4, 12-13 gara-5), Final Four il 22 e 24. A proposito di Final Four: eliminata definitivamente la finale per il 3° posto. Ancora da decidere la sede delle Final Four.

EuroCup: fine regular season il 10 e 11 febbraio, ottavi in gara secca 10-11 marzo, quarti in gara secca 17-18 marzo, semifinali 31 marzo-2-8 aprile, finale 22-28 aprile-1° maggio.

Parzialmente osservate le finestre per Nazionali, nel senso che ci sarà un turno di Eurolega durante ambedue le occasioni. La novità è che si giocano di martedì e mercoledì per dar modo ai giocatori di arrivare nelle loro nazionali. A livello televisivo, di poche ore fa è l’annuncio che Sky avrà per altri tre anni l’Eurolega e l’EuroCup, vale a dire fino al 2028.