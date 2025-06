Basket, Eurolega: Siena, Viggiano regala la vittoria a fil di sirena

Ancora una volta all’ultimo respiro, ancora grazie a Viggiano: come a Malaga, anche al Mandela Forum l’eroe della serata è Jeff Viggiano. L’ala italo-americana ha infatti realizzato la tripla del sorpasso contro lo Stelmet Gora, che ha permesso ai senesi di staccare i loro avversari in classifica e continuare ancora a sperare nella qualificazione alla Top 16.

La gara, equilibrata e tirata fino alla fine, ha visto molta tensione da ambo le parti come testimonia anche il punteggio basso 60-59: la contemporanea sconfitta dell’Unicaja Malaga riapre le speranze ai campioni d’Italia che non dovranno assolutamente fallire in casa dei campioni uscenti dell’Olympiacos Pireo, già qualificati ed obbligati ad un turno a porte chiuse.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com