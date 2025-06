Basket, Eurolega: Siena ko contro il Galatasaray

Esordio negativo per la Montepaschi Siena nella prima giornata del gruppo C dell’edizione 2013-2014 dell’Eurolega: i campioni d’Italia in carica sono stati sconfitti al Mandela Forum dal Galatasaray, che ha violato il parquet senese per 84-75.

I turchi sono stati sempre avanti nel punteggio sin dal primo quarto, chiuso con sul 16-20, per poi prendere il sopravvento nel secondo periodo portandosi sul 33-51 all’intervallo lungo.

Al rientro in campo Hackett e compagni hanno provato a rientrare in partita ed al 30′ il punteggio recitava 52-63 per gli ospiti che hanno amministrato il vantaggio anche nell’ultimo quarto.

