Basket, Eurolega: Siena cede all’Olympiacos Pireo

Grande delusione per la Montepaschi Siena che cede nel finale sul parquet dell’Olympiacos Pireo per 78-73: eppure i senesi avevano cominciato molto bene la gara andando avanti al primo intervallo (15-17 ndr) e chiudendo sopra di 11 lunghezze il primo tempo (25-36 al 20′ ndr).

Predominio senese che resiste anche al ritorno in campo, ma nell’ultimo periodo i greci (finora imbattuti ndr) riprendono coraggio e nonostante le porte chiuse e l’assenza di pubblico, ritornano in partita. Nel finale ci pensa Spanoulis a decidere il match con una tripla nell’ultimo minuto di gara che vanifica la grande prestazione dei senesi, con un Green in evidenza con 28 punti.

Per i campioni d’Italia qualificazione ancora aperta, a patto però che nel prossimo turno riesca ad avere la meglio al Mandela Forum dell’Unicaja Malaga.

