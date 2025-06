Basket, Eurolega; Milano, vittoria e qualificazione

Un’Olimpia Milano tutta cuore e polmoni fa sua la sfida di Eurolega contro l’Efes restando imbattuta nel girone di ritorno di Top 16 e centrando la quinta vittoria di fila. Protagonista della serata del Forum è Curtis Jerrells, che con un grande quarto periodo (11 punti per lui ndr) decide il match in favore dei padroni di casa.

Senza Langford, la partita si mette subito in salita per i meneghini, con Hackett fuori per infortunio e Melli gravato di due falli, ma nonostante ciò il primo quarto si chiude in perfetta parità (19-19); nel secondo periodo rientra Hackett, ma l’andamento del match vede i turchi leggermente avanti (massimo vantaggio di 5 lunghezze ndr), ma con i milanesi subito pronti a rifarsi sotto: all’intervallo lungo si va sul 37-39.

L’Efes torna in campo più cinica e determinata e va avanti per due volte di sette punti, grazie a Vasileiadis dalla lunga distanza e le amnesie difensive dell’Olimpia, che però si scuote con Hackett e Gentile in penetrazione e Moss da tre per il 49-53 della fine del terzo periodo. Grande equilibrio anche nell’ultimo periodo, con Jerrells che riporta avanti Milano dopo 35′, l’Efes non molla, ma ancora Jerrels da tre e Gentile in contropiede confezionano il 69-65 Olimpia con 3’15″ da giocare. Una grande difesa di Milano e l’ennesima tripla di Jerrels valgono il 72-65 che poi si trasforma nel 76-69 che mette Milano con un piede e mezzo ai quarti di finale.

