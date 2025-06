Basket, Eurolega: Milano, sconfitta indolore a Strasburgo

L’Emporio Armani Milano chiude con una sconfitta la prima fase di Eurolega: già certa della qualificazione alla Top 16 da una settimana, i milanesi hanno ceduto sul parquet dello Strasburgo per 76-67. Sotto sin dalle prime battute, coach Banchi ha fatto ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione eccetto David Moss per una gara che aveva poco da chiedere alla classifica per entrambe.

Adesso per le scarpette rosse l’avventura europea riprenderà a gennaio, con un Hackett in più.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com