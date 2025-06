Basket, Eurolega: Milano sconfitta all’esordio in Top 16

Inizia male la Top 16 di Eurolega per l’Emporio Armani Milano che cede per 73-57 al Panathinaikos Atene nella prima giornata della seconda fase della massima competizione europea. i greci, guidati Antonis Fotsis e con una grande prova di collettivo fanno capre subito di voler far loro l’intera posta in palio ed al 10′ sono già sul + 6 (20-14).

Milano, sospinta da uno Gentile ispirato dalla lunga distanza, non molla ed all’intervallo lungo si va sul 38-31 per gli ellenici che al ritorno in campo però approfittano della scarsa vena offensiva delle scarpette rosse (in particolar modo di Hackett ndr) e con una grande prova difensiva, allungano sul +12 (52-40).

Milano prova a rientrare in corsa, ma il Panathinaikos controlla ed al 40′ festeggia il primo successo in Top 16.

