Basket, Eurolega: Milano, in Spagna per un altro pezzo di qualificazione

La sfida è di quelle sulla carta non impossibili, ma non per questo meno difficili: in Spagna, l’Olimpia Armani Milano sfiderà il Laboral Kutxa Vitoria di coach Scariolo per il decimo turno della Top 16 di Eurolega. I meneghini, forti del secondo posto in classifica a quota 12, vincendo potrebbero mettere l’ipoteca definitiva sulla qualificazione ai quarti di finale.

Il quintetto iberico, che sarà privo del centro americano Lamar Odom, volato negli States è comunque avversario da temere: oltre al nostro Peppe Poeta, il roster comprende anche l’argentino Mainoldi e gli spagnoli Martinez e San Emetrio, sempre ossi duri da affrontare.

Nella gara d’andata, vinta per 86-73 da Hackett e compagni, ha visto tra i protagonisti oltre al play azzurro anche Samardo Samuels, Alessandro Gentile ed il solito Langford: coach Banchi punta su di loro per la vittoria che può valere mezza qualificazione.

Foto: Sky.it