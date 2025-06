Basket, Eurolega: Milano a fatica sull’Efes Anadolu

Ha vinto soffrendo, ma fortunatamente è riuscita a conquistare due punti importantissimi in chiave qualificazione alla Top 16: per l’Emporio Armani Milano la gara di stasera contro l’Anadolu Efes ha segnato probabilmente lo spartiacque positivo in vista del prosieguo della stagione in Europa.

Dopo un primo quarto in equilibrio (21-23 al 10′ ndr), nel secondo periodo gli ospiti hanno preso il largo andando al riposo lungo in vantaggio di 9 lunghezze (32-41). Un vantaggio che addirittura era aumentato alla fine del terzo periodo con l’Efes che ha allungato fino al +12 (51-63 ndr), prima della grande rimonta meneghina firmata Langofrd e Gentile.

Milano sale adesso a quota 8 in classifica, rafforzando il secondo alle spalle dell’imbattibile Real Madrid.

Emporio Armani Milano – Anadolu Efes 77-73 (21-23;32-41;51-63)

Emporio Armani Milano: Haynes 3, Gentile 18, Cerella, Melli 6, Toure n.e. Chiotti n.e. Langford 22, Samuels 12, Wallace 2, Lawal 8, Moss 6, Jerrels.

Anadolu Efes: Balbay, Osman n.e. Vasileiadis 12, Batuk, Erden 11, Klicicli n.e. Savanovic 14, Lucas 12, Hopson 11, Dragicevic 6, Planinic 5, Barac 2.

