Basket, Eurolega: choc Milano, ko all’ultimo secondo!

Che sfortuna! L’Emporio Armani Milano perde di un punto una gara tiratissima in Turchia sul parquet dell’Efes Istanbul per 61-60: tutta colpa del classico tiro dell’Ave Maria di Zoran Planinic che dalla sua area ha scoccato la tripla decisiva per il sorpasso a soli 3” dalla fine!

Una sconfitta che fa male soprattutto per il morale agli uomini di coach Banchi, in partita per tutti i 40′ su un campo difficilissimo: si capisce sin dalle prime battute che si assisterà ad una gara equilibrata e dal punteggio basso. Le difese sono protagoniste e gli attacchi asfittici, ma Milano prova a mettere la testa toccando un interessante +10 al 14′ costruito tutto da Jerrels; i turchi però sono duri a morire ed all’intervallo lungo si va al riposo con Milano avanti di 4 lunghezze (30-34).

Al rientro in campo Melli, Langford e Gentile riportano Milano avanti (34-43 al 26′ ndr) ma la rimonta turca è sempre in agguato rinvigorita da una tripla di Planinic (amaro presagio) e con la sirena che al 30′ vede il punteggio sul 43-45.

Savanovic e Bjelica completano la rimonta con l’Efes sul 51-45 al 32′, ma Langofrd e Wallace riportano sotto le scarpette rosse ad 1′ dalla fine: quando a 28 secondi dal termine poi Hackett firma il contro sorpasso con una tripla la strada sembra in discesa, ma Gonlum a 13” dalla fine in lay up pareggia i conti.

Time out e possesso Milano con fallo su Hackett che però dalla lunetta fa 1/2, sbagliando la prima conclusione: time out turco e sorpasso fallito da Savanovic quando mancano solo 5 secondi, rimbalzo difensivo di Langford che subisce fallo e fa 1/2 ai liberi, questa volta però sbagliando la seconda conclusione e lasciando tempo a Planinic per compiere l’incredibile e beffardo sorpasso.

