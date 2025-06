Basket, Eurocup: vittorie per Cantù e Varese, sconfitta Roma

L’ultima giornata della prima fase di Eurocup aveva ben poco da chiedere alle squadre italiane tranne che per l’Acea Roma, che vede svanire dopo un supplementare la possibilità di accedere alla seconda fase. A Bonn arriva una sconfitta per 96-88, che chiude un girone negativo per i capitolini, eliminati al cospetto di avversari tutt’altro che irresistibili.

Era già certa anche della prima posizione invece la Foxtown Cantù che ha vinto in scioltezza sul Cibona Zagabria per 92-68, mentre l’altra lombarda, la Cimberio Varese era già certa da un paio di settimane dell’eliminazione, ma ha chiuso con una vittoria per 75-86 sul parquet dell’Ulm, archiviando la sua avventura europea.

