Basket, Eurocup: tre successi per le italiane, ma passa solo Sassari

Il mercoledì finale di Eurocup sorride a metà per le italiane: vincono tutte l’ultima giornata della Top 32, ma a passare ai quarti è solamente la Dinamo Banco Sardegna Sassari. I sardi, grazie alla vittoria in casa contro il Brose per 102-84, hanno agguantato il secondo posto grazie allo scarto di 3 punti ottenuto tra la sconfitta della gara d’andata ed il trionfo di questa sera. Prossimi avversari i tedeschi dell’ Alba Berlino.

Vittoria amara per Cantù, eliminata per il motivo opposto: per un solo punto il quintetto di coach Pino Sacripanti fallisce l’aggancio ai quarti. Bella quanto vana la vittoria sul parquet dell’Ulm per 77-85, ma il 97-106 dell’andata pesa come un macigno nella classifica avulsa.

Ci ha creduto troppo tardi invece la Montepaschi Siena, nonostante la vittoria in extremis di questa sera contro il Nymburk: al di là dello scarto non ribaltato di un punto, la situazione era già compromessa visto lo scarto negativo con il Maccabi Haifa, a sua volta svantaggiato contro il Nymburk che così festeggia il passaggio ai quarti.

