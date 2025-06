Basket, Eurocup: Siena vince, Cantù no

Prima vittoria per Siena in Eurocup: nella quarta giornata della Top 32 i campioni d’Italia hanno battuto per 92-73 il Maccabi Haifa, ottenendo il primo sorriso nella competizione europea dove sono stati retrocessi a gennaio.

In chiave qualificazione decisiva la prossima sfida il 12 febbraio in Russia contro il Khimki.

Parte determinata la Montepaschi che a metà quarto è avanti 18-7, poi una tripla di Carter fissa il punteggio sul 28-17 alla prima sirena.Siena non abbassa il ritmo della seconda frazione e dopo 4’ conduce 37-19, il Maccabi rosicchia punti, ma le squadre vanno a riposo sul 47-29 per la Montepaschi.

Gli israeliani trovano subito un break positivo all’inizio della terza frazione (9-0), ma Janning sale in cattedra e riporta gli israeliani a distanza di sicurezza (63-48). Siena tiene la testa e lotta fino alla fine per riuscire a ribaltare la differenza canestri che però le sfugge di un soffio. La Montepaschi batte il Maccabi Haifa per 92-73

MONTEPASCHI SIENA-MACCABI HAIFA BAZAN 92-73 (28-17; 47-29; 63-48)

MONTEPASCHI SIENA: Viggiano 4, Hunter, Cournooh 2, Haynes 14, Carter 17, Janning 34, Ress 2, Ortner 8, Nelson, Udom 2, Cappelletti ne, Green 9. All. Crespi

MACCABI HAIFA BAZAN: Kokia 2, Smith 14, Chubrevich 6, Yivzori, Roth 18, Cubillan 2, Reis 5, Ariely ne, Kozikaro 11, Ber Aven ne, Randle 15. All. Franco

Brutta sconfitta per la FoxTown che si arrende sul campo del Karsiyaka per 93 a 80 al termine di un match passato sempre a inseguire.

PINAR KARSIYAKA-FOXTOWN CANTU’ 93-80 (36- 20, 62- 39, 79- 57)

FOXTOWN CANTU’: Cesana ne, Jones 13, Uter 12, Rullo 6, Leunen 3, Jenkins 4, Marconato, Ragland 19, Aradori 15, Gentile 8. All. Oldoini.

PINAR KARSIYAKA: Hersek 12, Kentli ne, Altintig 9, Koc, Dixon 22, Celep ne, Batista 30, Demir 4, Diebler 12, Guven 2, Senturk 2. All. Sarica.

Arbitri: Perez Perez, Cici, Obrknezevic

Ieri sera successo per la Grissin Bon Reggio Emilia in Eurochallenge: Rimantas Kaukenas e Andrea Cinciarini guidano la rimonta reggiana contro gli sloveni del Novo Mesto: una vittoria importante per superare la seconda fase dell’Eurochallenge, la Last Sixteen ed accedere ai quarti di finale della prestigiosa coppa europea.

Grissin Bon-KRKA Novo Mesto 82-71

Grissin Bon Reggio Emilia: White 13, Filloy 3, Silins 6, Brunner 2, Antonutti 3 , Bell, Frassineti6, Kaukenas 18, Cervi 4, Cinciarini 27, Pini. Allenatore: Menetti

KRKA Novo Mesto: Lapornik9 , Kastrati 8,Rojc, Becirovic 2. Muric 6, Pavic 6, Booker 13, Hukic 11, Klobukar12, Buljan 4,Pajic. Allenatore Dzikic

Note: tempi parziali: 16-22, 17-14, 24-16, 25-19. Arbitri: Jovovic, Somos, Gurion.

