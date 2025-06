Basket, Eurocup: Sassari, battuta d’arresto contro Berlino

Era la partita della storia per la Banco Sardegna Sassari: l’andata degli ottavi di finale di Eurocup contro l’Alba Berlino è stato il primo incontro ad eliminazione diretta nella storia dei sardi, ma con un epilogo amaro. Al PalaSerradimigni a passare sono i tedeschi con un 83-91 finale che però non chiude ancora i giochi in vista del return match in programma la prossima settimana in Germania. Berlino parte subito forte e va avanti al primo intervallo sul 22-30; Sassari prova a reagire con Caleb Green, Drew Gordon e Drake Diener, ma all’intervallo lungo sono ancora gli uomini di Sasa Obradovic ad essere in vantaggio (40-47). Nel terzo periodo l’aggancio sembra possibile (64-69 ndr) ma dall’altra parte c’è un Leon Radosevic in gran forma che grazie ai suoi 24 punti complessivi archivia la pratica e rimanda il discorso qualificazione a mercoledì prossimo. SASSARI: Diener T. 8 (1/6, 2/5), Diener D. 13 (3/5, 1/4), Thomas 4 (2/3, 0/2), C. Green 19 (3/7, 3/4), Gordon 18 (6/8, 0/1); Green M. 2 (1/1, 0/2), Chessa 8 (0/1, 1/5), B. Sacchetti (0/1 da tre), Vanuzzo 9 (¾ da tre), Tessitori 2 (2(2 ai liberi). N. e.: Devecchi. All.: Sacchetti. BERLINO: Hammonds 2 (1/1, 0/1), Logan 18 (3/5, 4/8), Redding 17 (5/9, 1/4), King (0/2, 0/1), Radosevic 24 (9/13); Vargas 5 (1/1, 1/1), Kendall 11 (4/7), Wohlfarth 2 (1/2), Stojanovski 7 (3/5), Jagla 5 (2/2, 0/3). N.e.: Schultze e Fulle. All.: Obradovic. Arbitri: Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spa), Panagiotis Anastopoulos (gre) e Milos Koljensic (Mnt) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket Twitter @Giannoviello Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com Fonte Foto: Max Turrini/Dinamo Sassari