Basket, Eurocup: Sassari a valanga, Siena ko

Una vittoria ed una sconfitta completano il secondo giorno di gare nella prima giornata di Last 32 in Eurocup: dopo la sconfitta di ieri sera dopo ben due overtime di Cantù, un’altra sconfitta è arrivata sul fotofinish con la Montepaschi Siena, sfortunatissima in questi finali di gara europei.

Il Khimki Mosca si è infatti imposto per 69-75, sfruttando un parziale di 8-0 ad inizio terzo quarto, amministrato fino alla fine e tenendo a debita distanza i senesi.

Nessun problema invece per la Dinamo Sassari, che in casa si sbarazza agevolmente dell’Aykon Ankara per 103-67: ispiratissimi Thomas, Gordon, Marques e Caleb Green, tutti e 4 in doppia cifra.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com