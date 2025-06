Basket, Eurocup: il calendario completo della seconda fase

Ne sono rimaste in tre ancora in corsa: FoxTown Cantù, Banco Sardegna Sassari e Montepaschi Siena. L’Eurocup resta la competizione europea con più squadre italiane ancora in corsa. Dal 7 gennaio partirà la Top 16, che fino al 19 febbraio stabilirà in quante si qualificheranno agli ottavi.

GRUPPO I 7-8 GENNAIO

JSF Nanterre-FoxTown Cantu

Ratiopharm Ulm-Pinar Karsiyaka Izmir

GRUPPO J

Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Aykon TED Ankara Kolejliler

BCM Gravelines Dunkerque-Brose Baskets Bamberg

GRUPPO K

Montepaschi Siena-Khimki Moscow Region

Maccabi Haifa Bazan-CEZ Basketball Nymburk

GRUPPO I 14-15 GENNAIO

Pinar Karsiyaka Izmir-JSF Nanterre

FoxTown Cantu-Ratiopharm Ulm

GRUPPO J

Aykon TED Ankara Kolejliler-BCM Gravelines Dunkerque

Brose Baskets Bamberg-Dinamo Banco di Sardegna Sassari

GRUPPO K

Khimki Moscow Region-Maccabi Haifa Bazan

CEZ Basketball Nymburk-Montepaschi Siena

GRUPPO I 21-22 GENNAIO

FoxTown Cantu-Pinar Karsiyaka Izmir

JSF Nanterre-Ratiopharm Ulm

GRUPPO J

Aykon TED Ankara Kolejliler*Brose Baskets Bamberg

Dinamo Banco di Sardegna Sassari-BCM Gravelines Dunkerque

GRUPPO K

CEZ Basketball Nymburk-Khimki Moscow Region

Maccabi Haifa Bazan-Montepaschi Siena

GRUPPO I 28-29 GENNAIO

Pinar Karsiyaka Izmir-FoxTown Cantu

Ratiopharm Ulm-JSF Nanterre

GRUPPO J

Brose Baskets Bamberg-Aykon TED Ankara Kolejliler

BCM Gravelines Dunkerque-Dinamo Banco di Sardegna Sassari

GRUPPO K

Montepaschi Siena-Maccabi Haifa Bazan

Khimki Moscow Region-CEZ Basketball Nymburk

GRUPPO I 11-12 FEBBRAIO

FoxTown Cantu-JSF Nanterre

Pinar Karsiyaka Izmir-Ratiopharm Ulm

GRUPPO J

Brose Baskets Bamberg-BCM Gravelines Dunkerque

Aykon TED Ankara Kolejliler-Dinamo Banco di Sardegna Sassari

GRUPPO K

CEZ Basketball Nymburk-Maccabi Haifa Bazan

Khimki Moscow Region-Montepaschi Siena

GRUPPO I 18-19 FEBBRAIO

JSF Nanterre-Pinar Karsiyaka Izmir

Ratiopharm Ulm-FoxTown Cantu

GRUPPO J

BCM Gravelines Dunkerque-Aykon TED Ankara Kolejliler

Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Brose Baskets Bamberg

GRUPPO K

Maccabi Haifa Bazan-Khimki Moscow Region

Montepaschi Siena-CEZ Basketball Nymburk

