Basket: Eurocup ed Eurochallenge, così nella seconda fase

Terminata la prima fase, l’Italia del basket in Eurocup ed Eurochallenge si ritrova a fare un primo bilancio parziale: delle 5 squadre ai nastri di partenza, in tre proseguiranno il loro cammino in campo continentale.

La Grissin Bon Reggio Emilia in Eurochallenge ha disputato un ottimo girone preliminare, classificandosi al primo posto ed ora nella Top 16 è inserita nel Gruppo I con gli sloveni del Novo Mesto, i francesi del Cholet e gli ungheresi del Szolnoki.

EUROCHALLENGE GRUPPO I

Reggio Emilia (Italy)

Krka Novo Mesto (Slovenia)

Cholet Basket (France)

Szolnoki Olaj KK (Hungary)

In Eurocup invece qualificazione da prima della classe per la FoxTown Cantù che nel Gruppo A attende di conoscere la quinta classificata in Eurolega del gruppo A (ballottagio tra Partizan Belgrado e Nanterre ndr) mentre saranno i tedeschi dell’Ulm ed i turchi del Pinar Karsiyaka a completare il raggruppamento.

EUROCUP GRUPPO A

FoxTown Cantu

Ratiopharm Ulm

Pinar Karsiyaka

5th EB Group B

Il Banco Sardegna Sassari è invece inserito nel gruppo J con i turchi dell’Ankara, gli psagnoli del BCM Gravelines e la quinta del gruppo B di Eurolega che dovrebbe essere con molta probabilità il Brose, in caso di sconfitta venerdì sera contro l’Emporio Armani Milano.

GRUPPPO J

5th EB Group B

Banco Sardegna Sassari

BCM Gravelines

Aykon TED Ankara

