Basket, Eurocup: beffa Cantù, perde dopo due overtime

Grande delusione per la Foxtown nella prima giornata della seconda fase di Eurocup: il quintetto di coach Pino Sacripanti è andato vicino all’impresa sul parquet del Nanterre, ma dopo due supplementari ha ceduto per 88-84 ai padroni di casa (19-15; 29-31; 53-46; 63-63; 71-71 i parziali di una sfida infinita ndr), avendo avuto nel primo over time la palla della vittoria con la tripla del possibile +5 fallita da Aradori (autore dei liberi che hanno prolungato la sfida ai supplementari ndr) a 18 secondi dalla fine.

Un vero peccato per i canturini, capaci di recuperare uno svantaggio anche di 10 punti nell’ultimo periodo, grazie all’ottima prova dei vari Uter, Ragland, Gentile, Aradori e Jenkins, autori di tutti gli 84 punti messi a segno in 50 minuti di gara.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com