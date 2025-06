Basket, Eurochallenge: sconfitta di misura per Reggio Emilia

La Grissin Bon Reggio Emilia esce sconfitta di misura dalla trasferta contro I francesi dello Cholet, al termine di un match combattuto alla pari fino all’ultimo ma purtroppo i ragazzi di coach Menetti non sono riusciti a conquistare i due punti nella seconda giornata di Last 16 ma con una situazione ancora in equilibrio nell’intero girone, con tutte le squadre a pari punti avendo tutte vinto e perso 1 partita.

Prossimo impegno di campionato domenica alle 18.15 a Siena, mentre in Coppa la Grissin Bon tornerà sul parquet del PalaBigi martedì 28 gennaio alle 20.30 per affrontare gli sloveni del KRKA Novo Mesto.

CHOLET BASKET – GRISSIN BON 81-78

Cholet Basket: Burrell 8, Wilson 13, Cox 13, Kante, Marquis, Stoglin, Moendadze, Ho You Fat, Morin, Jomby, Thomas 22. All. Buffard

Grissin Bon: White 27, Filloy, Silins 5, Brunner 5, Antonutti 2, Bell 6, Frassineti, Kaukenas 18, Cervi 4, Cinciarini 11, Pini. All. Menetti

Note: tempi parziali: 22-21, 14-16, 25-20, 20-21.

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com