Basket, Eurochallenge: Reggio Emilia sa solo vincere

Ottimo inizio nella seconda fase di Eurochallenge per la Grissin Bon Reggio Emilia: nel gruppo J i reggiani, guidati da un Kaukenas in formato stellare e top scorer con 19 punti, si sono sbarazzati agevolmente del Szolnoki Olaj per 90-68 (22-16; 45-33; 69-46) nel match valido per la prima giornata di Top 16.

In doppia cifra anche White (17), Brunner (10), Antonutti (18) e Bell (11). Per i reggiani prosegue il magic moment dopo la qualificazione in extremis alle Final Eight di Coppa Italia.

