Basket, Eurochallenge: Reggio Emilia ok in casa

Seconda vittoria per la Grissin Bon Reggio Emilia nel girone E di Eurochallenge: il quintetto di coach Massimiliano Menetti ha battuto tra le mura amiche il Groningen per 78-61: dopo un buon primo quarto, chiuso sul +7 (20-13 ndr) gli emiliani si rilassano un pochino troppo e vanno al riposo lungo in svantaggio di una lunghezza sul 32-33.

Al rientro in campo però i padroni di casa rimettono il piede sull’acceleratore ed all’ultimo intervallo il tabellone recita 56-48 per Troy Bell e compagni, che nell’ultimo quarto aumentano il loro vantaggio anche grazie ad una buona vena realizzativa dalla lunga distanza di Antonutti e Frassineti che inchiodano il punteggio sul 78-61 finale.

