Basket, Eurochallenge: Reggio Emilia, inizia la settimana della verità

La settimana della storia: dalla sfida alla capolista Milano ai quarti di finale di Eurochallenge. A Reggio Emilia si continua a sognare e gran parte del merito è di coach Menetti, omaggiato anche dalla Fiba con un’intervista esclusiva pubblicata sul sito ufficiale della federazione europea: “A settembre la società ha festeggiato i suoi 40 anni di attività, divisi in gran parte tra prima e seconda serie – afferma Menetti – due anni fa ad esempio eravamo in Legadue, ma il club ha continuato ad investire con ambizione e dopo due anni ci ritroviamo con un roster che è composto da 5 elementi cresciuti nel vivaio, così come il sottoscritto”.

Un esempio di best practice tutta italiana: “Possiamo definirci una mosca bianca in Italia – aggiunge Menetti – anche altri club investono sul settore giovanile, ma poi questi ragazzi non riescono a trovare spazio in prima squadra: il problema è dato dalla mentalità delle società che pensano più ai risultati partita dopo partita e non al lavoro a lungo termine”.

Sul cammino europeo: “Prendemmo questa decisione di partecipare all’Eurochallenge in estate e fortunatamente abbiamo trovato ampia motivazione nei giocatori che vogliono competere anche in Europa, anche se il torneo in Italia non è ancora ben conosciuto”. Sulla fatica del doppio impegno settimanale: “Credo sia solo una questione di preparazione sia fisica che mentale, anche lo scorso anno giocando i play off al meglio delle 7 gare si era in campo ogni due giorni”.

Sulla sfida contro il Samara: “In città c’è entusiasmo dopo la vittoria di Novo Mesto, abbiamo eliminato i campioni del 2011 ed ora siamo di fronte ai campioni dello scorso anno con la possibilità di qualificarci per la Final Four”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com