Basket, Eurochallenge: impresa Reggio Emilia, ecco i quarti di finale!

Grandissima impresa della Grissin Bon Reggio Emilia di coach Menetti che sbanca dopo un tempo supplementare il parquet del Novo Mesto ed approda ai quarti di finale di Eurochallene, dove affronterà i russi del Krasnye Krylia: nella sfida al meglio delle tre gare i reggiani giocheranno la gara d’andata in casa il prossimo 11 marzo alle ore 20:30.

Gara due dopo appena due giorni a Samara ed eventuale bella sempre a Reggio Emilia il 18 marzo.

Bellissima la vittoria arrivata al termine di un match combattutissimo e deciso solo dopo un tempo supplementare: decisivo un parziale di 8-3 di reggiani realizzato negli ultimi 3′, grazie a Gigli, White e Cinciarini, abili a realizzare chi dalla lunetta e chi sotto canestro i punti decisivi per il 66-69 finale.

Ma da incorniciare è la prova dell’intero collettivo reggiano, con i soliti Bell e Kaukenas a fare la parte dei leoni: per coach Menetti l’accoppiata Final Four di Eurochallenge e play off non sembra poi impossibile da realizzare.

