Basket, Eurochallenge: epica Grissin Bon Reggio Emilia, è semifinale!

Storici! La Grissin Bon Reggio Emilia espugna il parquet dei russi del Krasnye Krylia ed approda alla Final four di Eurochallenge, in programma dal 25 al 27 aprile prossimi: i ragazzi di coach Menetti, dopo la vittoria in gara 1 firmata meno di 48 ore fa, sono volati in Russia con l’obiettivo di chiudere i conti ed evitare la pericolosa gara spareggio che si sarebbe giocata martedì prossimo al Pala Bigi.

Si capisce sin dalla palla a due che si assisterà ad una gara combattuta, con Kaukenas che nei primi 5′ tiene a galla i suoi con un 3/3 dalla lunga distanza, mentre tra i padroni di casa Ignerski e Nichols vogliono portare la sfida a gara 3, ma al primo intervallo Reggio Emilia è avanti 17-20.

Nel secondo periodo però sale in cattedra Pecherov che sigla 10 dei 19 punti totali dei russi che vanno anche avanti di 4 lunghezze (26-22 al 12′ ndr), prima che Antonutti e Kaukenas rimettono le cose a posto: all’intervallo lungo però il tabellone recita il 39 pari.

Al rientro in campo dall’intervallo lungo White sale in cattedra e sigla il parziale di 9-5 che porta avanti i suoi in apertura terzo quarto, con Reggio che tocca due volte il massimo vantaggio di +10 (45-55 al 28′ ndr) prima che O’Bannon, Ignerski e Nichols decidono di tenere ancora vive le chance di qualificazione russe.

L’ultimo quarto è al cardiopalma con O’Bannon che si carica sulle spalle i padroni di casa, mentre l’intero collettivo reggiano supportato dall’esperienza di Kaukenas e Gigli risponde colpo su colpo: l’ultimo minuto è quello che decide la sfida, con i russi avanti di 1 punto (70-69 al 39′), White che fallisce la tripla del sorpasso e Miles che dall’altra sponda sbaglia il canestro del possibile +3. A 18” dal termine ci pensa Cinciarini dalla media a riportare avanti la Grissin Bon, poi nel capovolgimento di fronte dopo il time out, Nichols perde palla e Keyru manda in lunetta Kaukenas che dalla linea della carità fa 2/2 a 12′ dalla fine per il 70-73 che sa tanto di qualificazione.

Cinciarini e Silins esauriscono il bonus e mandano in lunetta Ignerski, che però fa solo 1/2 e viene stoppato da White sul tiro dell’Avemaria per l’over time: finisce con Reggio Emilia in trionfo, prima squadra qualificata per la Final Four.

Foto: pagina Facebook Pallacanestro Reggiana