Basket, Eurochallenge: a Reggio Emilia gara 1 uno dei quarti

Va alla Grissin Bon Reggio Emilia gara 1 dei quarti di finale di Eurochallenge: al Pala Bigi, gli uomini di coach Menetti hanno avuto la meglio sui russi del Krasnye Krylia, con il punteggio finale di 75-63: gara due è in programma tra due giorni in Russia, con la possibilità per Cinciarini e compagni di volare alla Final Four.

Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso con i padroni di casa avanti di una lunghezza (17-16),White e Bell portano avanti i reggiani all’intervallo lungo (37-29). Al rientro in campo, O’Bannon ed Ignerski provano a riaprire la contesa e si issano fino al -6 (46-40 al 28′ ndr), prima che si scateni nuovamente l’inferno reggiano grazie all’esperienza sotto le plance di Gigli ed alla mano precisa di Filloy e Kaukenas dalla lunga distanza, che unite alla serata di ottima vena realizzativa di Cinciarini (19 punti e top scorer del match) confezionano il 75-63 finale.

